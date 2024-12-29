عائلات الأسرى بغزة لترامب: نتنياهو يحاول خداعك

العالم – فلسطين

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن يهودا كوهين والد الجندي الأسير نمرود كوهين، قوله في رسالته لترامب "نتنياهو يحاول خداعك، قد تكون الأمل الأخير للضغط عليه، لا تقبل بصفقة جزئية لأنها ستكون بمثابة حكم إعدام على بقية الرهائن".

من جانبه، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يادلين إنه يجب وقف الحرب في قطاع غزة مقابل صفقة تعيد المحتجزين، وفق ما نقلت عنه إذاعة الجيش.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.