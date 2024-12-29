الشايف: تعرض المطار لأكثر من 180 غارة ولدينا خطة طوارىء + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "المشهد اليمني" وصف مديرعام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن استهداف مطار صنعاء الدولي يعتبر جريمة بكل ما تعنيه الكلمة، باعتبار أن المطار أهم الأعيان المدنية الذي يخدم الجانب الإنساني، خاصة في هذا الظرف، حيث أن غالبية المسافرين والرحلات هي للجانب الإنساني.

وأضاف أن: استهداف المطار جريمة حرب، ومخالف لكل القوانين والاشتراطات والقوانين والأعراف الدولية، باعتبار أن المطار هو مطار مدني، ويجرم استهداف المطارات المدنية ولا يوجد أي مبرر لاستهداف المطار.

ورأى أن: الهدف من استهداف المطار كان قتل الأبرياء، باعتبار أن غالبية المسافرين هم من المرضى، فعندما يقوم العدو الصهيوني باستهداف المطار وتدميره في هذه المرحلة فالهدف هو الحيلولة دون سفر الحالات المرضية والمساهمة في قتل الأبرياء.

وقال: كما أن العدو الصهيوني قام باستهداف مطار صنعاء الدولي كعقاب لأبناء الشعب اليمني نتيجة لموقفهم المشرف وتصديهم للكيان الصهيوني ومناصرة إخواننا في غزة.

وأضاف: عندما قام العدو الصهيوني باستهداف مطار صنعاء الدولي كان الهدف هو إخراجه عن الجاهزية ومنع انطلاق الرحلات الإنسانية وقتل الأبرياء والمرضى، كما يعتبر الاستهداف عقاباً جماعياً لكل أبناء الشعب اليمني باعتبار أن المطار هو مطار العاصمة والوجهة الوحيدة والمتنفس الوحيد للحالات المرضية.

ولفت مدير مطار صنعاء الدولي أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف المطار، مبيناً أن مطار صنعاء الدولي ومنذ 2015 حتى اتفاق الهدنة في أبريل 2022 تعرض لأكثر من 180 غارة، كما كان هناك استهداف لمرافق مهمة داخل المطار.

وأضاف: لكن بفضل الله وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية تم التعامل مع الاستهداف بمهنية عالية، حيث كانت هناك خطة لمواجهة هذا الاستهداف، ولدينا الإجراءات الاحترازية لمواجهة مثل هذا الاستهداف.. وكان لدينا الاستعداد الكامل لمواجهة أسوأ من ذلك.

وبين أنه كانت هناك خطة معدة مسبقا للتعامل مع هذا الظرف الطارئ، خاصة أنه كانت هناك خطة للتعامل مع استهداف المطار في ظل وجود المسافرين، وهذا الذي حصل بالفعل.

ولفت إلى أن الكيان الصهيوني تحدى المجتمع الدولي وقصف المطار في ظل وجود الأبرياء وفي ظل رحلة أممية، حيث كان هناك مدير عام منظمة الصحة العالمية وكانت طائرة الأمم المتحدة في المطار.

وأضاف الشايف: كانت لدينا خطة مرتبة ومدروسة ومعدة لمثل هذا الموضوع، وتم إجلاء المسافرين والمحافظة على أمتعتهم، كما كانت هناك رحلة قد هبطت بعد القصف مباشرة، وتم إجلاء المسافرين في دقائق والمحافظة عليهم والتقليل من الخسائر، نتيجة للالتزام بتنفيذ خطة الطوارئ المعدة.

وبين أن غالبية المصابين كانوا من المواطنين الأبرياء الذين أتوا لاستقبال أو لتوديع أهلهم وأقاربهم.

ووصف مدير مطار صنعاء الدولي دور الأمم المتحدة بأنه و: منذ أول يوم للعدوان وحتى اليوم كان دوراً سلبياً، ولم نسمع إدانة أو استنكار أو شجب لاستهداف الأعيان المدنية بما فيها مطار صنعاء الدولي، لم يكن هناك جدية في إدانة العدوان للأسف الشديد.. موقف المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة موقف سلبي من تحالف العدوان، سواء العدوان خلال فترة تحالف العدوان أو العدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي.

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