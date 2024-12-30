ايران تزيد انتاجها من الغاز الطبيعي بمقدار 20 مليون متر مكعب يوميا

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل وكالة فارس، قال قائم بناه: إن الاختلال في انتاج واستهلاك الغاز تم حله إلى حد كبير، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم زيادة الانتاج حوالي 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وأضاف: في الأسبوع الماضي فقط قمنا بزيادة إنتاج 2 مليون متر مكعب في منطقة خان كيلان، وزدنا إنتاج الغاز بنحو 5 ملايين متر مكعب في بيد بلند (بمحافظة خوزستان جنوب غرب).

وتابع المساعد التنفيذي للرئيس الايراني قائلا: قمنا بزيادة إنتاج الغاز بمقدار 4 ملايين متر مكعب يومياً في منطقة حقل داي بمحافظة فارس (جنوب البلاد).

واضاف: هذه القضايا ليست بالمهمة السهلة وقد تم إنجازها خلال اسبوع او أسبوعين وبجهود على مدار الساعة، واثمرت في فترة ثلاثة أشهر.واختتم المساعد التنفيذي للرئيس الايراني قائلا: قريباً سيتم العمل على زيادة الضغط على شبكة الغاز في البلاد، وسيصل الغاز إلى أبعد مناطق البلاد بالضغط المناسب.