الرئيس الايراني يهنئ قادة دول العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد

العالم - ايران

وفي رسائل بعثها الى قادة وشعوب الدول التي تحتفل بهذه المناسبة، هنأ الرئيس بزشكيان بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية الجديدة، قائلا: إن عيسى المسيح (ع) نبي النور والرحمة، كانت ولادته احتفالاً بالسلام والأخلاق في المجتمعات الإنسانية وتعاليمه، مثل كل الأنبياء الإلهيين، والحل لرفع المظالم، معرباً عن أمله في أن نشهد عشية العام الجديد وببركة هذا الميلاد العظيم، اجتثاث الظلم والعنف والحرب والإبادة الجماعية وتحقيق السلام والهدوء في العالم.

وفي رسائل منفصلة، هنأ الرئيس الايراني أيضا قادة وشعوب الدول التي تحتفل ببداية العام الجديد فقط مع حلول عام 2025.