لازاريني: 258 من موظفي الأونروا قتلوا في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

واضاف لازاريني، أن ما لا يقل عن 20 من محتجزون في مراكز اعتقال الكيان الصهيوني، مشيرا الى "تسجيل ما يقرب من 650 حادثة ضد مباني ومرافق الوكالة منذ بداية العدوان على غزة.

واوضح ان ما لا يقل عن 745 شخصا استشهدوا في ملاجئنا أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة، كاشفا أن "أكثر من ثلثي مباني الوكالة تضررت أو دمرت وكانت غالبيتها تستخدم مدارس للأطفال.

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وحول الوضع العام في غزة، صريح المفوض العام لوكالة "أونروا" في وقت سابق، انه ليس لدينا كلمات كافية لوصف الوضع بغزة، والذين يعودون من هناك يصفون البيئة بأنها أشبه بعالم ما بعد الكارثة.

ولفت "لازاريني" خلال تصريحات إعلامية، أن الناس بقطاع غزة وسط القمامة، ومياه الصرف الصحي وبين الأنقاض، ويكافحون يوميًا بمواجهة الموت والجوع والمرض.

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وسبق أن أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة، سيخريد كاخ، أن الوضع بغزة مدمر تماما، والصورة قاتمة مع استمرار معاناة المدنيين في ظل تواصل الإبادة الجماعية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ 452 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع.