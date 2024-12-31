جيش الإحتلال في مصيدة المقاومة وغزة تقاوم رغم الإبادة  

العالم - انقلاب الصورة

15 شهرا من العدوان المتواصل على غزة تقريبا بالتمام والكمال رغم المجازر والابادة الجماعية ورغم كل الحصار والتجويع ورغم كل هذا الجو العاصف والماطر فإن المقاومة في غزة تفاجئ الجميع، تفاجئ الإحتلال من شمال قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من ثلاثة اشهر والذي يعاني ما يعانيه.

المقاومة تفرض إيقاعها، تقتل جنود الاحتلال وجيش الإحتلال في مصيدة المقاومة وتقصف بالصواريخ مستوطنات غلاف غزة.

كم هي عظيمة هذه المقاومة في غزة في شمال القطاع على وجه الخصوص بعد 15 شهرا من العدوان تعود المقاومة لتنفذ تلك العمليات النوعية وكاننا في الأسابيع الاولى للعدوان على غزة تقصف مستوطنات غزة في غلاف غزة.

ويعني عمليا هذا الأمر على المستوى العسكري فيه شيء من المعجزة، وفيه شيء من الإرباك الكبير للعدو الاسرائيلي، خاصة أن نتنياهو كان يقول على الدوام أنه لا يريد أن يوقف الحرب حتى يجتث المقاومة الا ان يجتث حماس وعمليا هذا الكلام ردده نتنياهو منذ 8 أكتوبر حتى الآن.

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