الاحتلال قتل 1091 رضيعاً في غزة منذ 7 أكتوبر

العالم - فلسطين

واعتبر “الثوابتة” في تصريحات إعلامية أن استهداف الاحتلال للأطفال الرضع بغزة “جريمة حرب واضحة والمجتمع الدولي مُطالب بفتح تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وكشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن النساء والأطفال يشكّلون قرابة 70% من شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2023، بناء على تحليل تفصيلي لعينة ممثلة عن الضحايا.

وقال التقرير، الذي نشرته الأمم المتحدة، واطلع عليه المركز الفلسطيني للإعلام، إن “الواقع المروع” الذي يعيشه سكان غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، المتمثل في عمليات قتل المدنيين الممنهجة وانتهاك القانون الدولي في القطاع الفلسطيني قد ترقى في كثير من الأحيان إلى “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” وحتى “الإبادة الجماعية”.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.