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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 01-01-2025

الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

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