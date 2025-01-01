بالمجازر المروعة.. هكذا استقبل اهالي غزة العام الجديد

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‏للعام الثاني على التوالي تغيب أصوات الألعاب النارية في سماء غزة احتفالا وابتهاج بقدوم عام جديد، اصوات الإنفجارات والغارات الجوية كانت تعلو في سماء غزة من شمالها إلى جنوبها مخلفة عدد كبير من الشهداء والجرحى ليسجلو في القائمة الأولى من شهداء العام الجديد 2025.

وقال مدير مكتب الاعلام الحكومي في قطاع غزة، اسماعيل الثوابتة إن عام 2024 كان العام الذي نودع فيه أكبر عدد ممكن من الشهداء نتحدث عن قرابة 56 ألف شهيد على مدار حرب الإبادة الجماعية ودعناهم من خلال هذا العام المنصرم وكان عام 2024 عام حرب على المستشفيات وكارثيا بكل ماتعنيه الكلمة، ونتمنى أن يكون عام 2025 عاما يحل فيه السلام والأمن وينسحب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.



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‏عام مليء بحياة النزوح و القهر و الحرمان عاشه أهالي غزة في العام الماضي، خيام مهترئة لم تحمهم من صواريخ الاحتلال ولا من مياه الأمطار التي أغرقتها، واقع كان قاسياً على هذه المدينة وسكانها.



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‏دفعت غزة فاتورة باهظة مع استمرار هذه الحرب التي دمرت كل معالم الحياة فيه لا مستشفيات لا مدارس لا بيوت آمنة كل شيء انهار في غزة.