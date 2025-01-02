كاميرا العالم ترصد آثار المجزرة الإسرائيلية بالمواصي جنوبي غزة

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وأفاد مراسل "العالم" محمد ابو عبيد أن الطائرات الحربية الاسرائيلية إستهدفت عدد من الخيام في منطقة المواصي بخانيونس جنوبي قطاع غزة وهي مناطق خدمات انسانية، أدت الى استشهاد اكثر من 10 واصابة العشرات جراء هذا الاستهداف الغاشم والغادر دون سابق إنذار او تحذير للنازخين في الخيام.

وأضاف مراسلنا أن جيش الاحتلال الاسرائيلي نواياه واضحة من خلال مواصلته قتل المزيد من الفلسطينيين، فهو لا يتوقف عن ارتكاب المجازر، في ظل تفاقم المعاناة بشكل يومي مع استمرار هذا العدوان الاسرائيلي على القطاع، اضافة الى المعاناة الانسانية التي يعانيها الفلسطينيين جراء هذا العدوان الاسرائيلي.

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وتحدث ناجون من المجزرة "أنه في تمام الساعة الواحدة والكل نيام حدث القصف الصهيوني ما ادى استشهاد واصابة العشرات بينهم أطفال ونساء واشتعال النيران في عدد من الخيام في ظل حالة من الفزع والرعب سادت بين النازحين".

وأشار مراسلنا الى استشهاد اكثر من 10 جلهم من الاطفال والنساء جراء هذه المجزرة التي ارتكبتها الطائرات الحربية الاسرائيلية في هذا القصف المتواصل والعنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مؤكدا أن ارتكاب المجازر لم يتوقف بحق المدنيين الفلسطينيين الآمنيين في خيامهم في هذه الاجواء الباردة والعصيبة التي يمرون بها في قطاع غزة.

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وفي مدينة غزة، استشهد 6 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان وأصيب آخرون بقصف استهدف شقة سكنية بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. هذا فيما أعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ أكثر من 1400 غارة جوية على أهداف في غزة خلال شهر ديسمبر كانون الأول.