غزة.. تواصل الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني مع مجازر جديدة

العالم - فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 90 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 70تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف من طائرة إسرائيلية مسيرة بالقرب من دوار فلسطين في مدينة غزة.

وارتقى 10 شهداء باستهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في جباليا النزلة شمال غزة.

واستشهد 4 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في سوق مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستشهد المواطنان شعبان ابو خاطر وعبدالحميد الحداد صباح اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين في بني سهيلا شرق خانيونس.

واستشهد، فجر اليوم الخميس، 11 مواطنا وأصيب 15 آخرون، جراء قصف قوات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال -فجر الخميس- مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح ومساعده اللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة في خانيونس.



وقالت الوزارة في بيان لها: أقدم الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، على اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح باستهدافه عبر غارة جوية أثناء تواجده في محافظة خانيونس وبرفقته اللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة، وهما يقومان بواجبهما الإنساني والوطني في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي يحياها بفعل العدوان الإسرائيلي، ما أدى أيضاً لارتقاء عدد من المواطنين جراء الغارة.

واستشهد شقيقان في قصف قوات الاحتلال على شمال غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.