صور..من هو 'شمس الدين جبار' منفذ هجوم نيو أورليانز؟

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من هو شمس الدين جبار منفذ هجوم نيو أورليانز؟

قالت السلطات الأميركية في مؤتمر صحفي بعد ظهر الأربعاء إن جبار الذي قتل في مكان الهجوم هو مواطن أميركي المولد ويعيش في تكساس.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا أن جبار كان من قدامى المحاربين في الجيش وخدم فيه من 7 إلى 2015 وعمل في أففانستان بين عامي 2009 و2010.

وجرى الهجوم في شارع بوربون في نيو أورليانز لويزياناء الأربعاء 1 يناير 2025. حين قاد سائق سيارته وسط حشد من المحتفلين بالعام الجديد قبل أن يخرج منها ويطلق النار على رجال إنفاذ القانون المحليين.

وقال الرئيس بايدن إن السلطات تواصل التحقيق في هذه الحادثة للكشف عن أي صلة محتملة بينها وبين انفجار شاحنة تيسلا أمام فندق ترامب في لاس فيغاس, كما كشف أن شمس الدين جبار م نيو أورليانزيتبنى أفكار تنظيم "داعش".

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واتهم جبار بارتكاب جريمتين بسيطتين في عامي 2002 و2005, وفقا لوثائق استعرضتها شبكة "فوكس نيوز ديجيتال".

وفي عام 2002, اثهم بجنحة سرقة في تكساس. وفي عام 2005 بالقيادة برخصة غير صالحة.

وبحسب ما جاء في بيان ل "إف بي اي " فقد عثر الأمن على "راية لتنظيم داعش في الشاحنة المستخدمة بالهجوم.

وقالت تقارير صحفية نقلا عن أقارب له إن شمس الدين جبار منفذ هجوم نيو أورليانز اعتنق الإسلام في سن مبكرة وأصبح أكثر تشددا منذ العام 2017 لكن أحد معارفه أكد أنه شخص انطوائي وهادقا.

وفي عام 2017 التحق جبار بالجامعة وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.