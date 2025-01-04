أونروا تحذر: حظر 'إسرائيل' على مساعداتنا سيضر ملايين الفلسطينيين

العالم _ خاص بالعالم

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا حذرت من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ مما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة ايضا.

وقالت ادارة التواصل والإعلام في الأونروا إن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بالأراضي الفلسطينية، ويجب أن يتراجع الكنيست الإسرائيلي عن قرار حظرها.



وكانت تل ابيب قد اقرت بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا بحجة أن موظفين عاملين في الوكالة، كانوا جزءا من عملية طوفان الاقصى في السابع من تشرين الاول - اكتوبر 2023، ويعني قرار الحظر أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها.



القرار الاسرائيلي بمنع عمل الاونروا يتماشى مع مطالب نواب إسرائيليين للجيش بتطهير شمال غزة من السكان حيث اكدت صحيفة هآرتس أن 8 نواب دعوا وزير الحرب يسرائيل كاتس إلى إصدار أمر بتدمير كل مصادر المياه والغذاء والطاقة في الشمال، وقتل أي شخص لا يرفع الراية البيضاء.

كما دعوا إلى استخدام هذه السياسة في أجزاء أخرى من قطاع غزة. وطالبوا ايضا بفرض حكم عسكري للقضاء على حركة حماس.

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ويأتي هذا تزامنا مع تقارير أخرى في الاعلام العبري تؤكد أن كيان الاحتلال يدرس إجراء تخفيض كبير في حجم المساعدات الإنسانية التي يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة والتي هي في الاساس شحيحة وذلك بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في العشرين من الشهر الجاري.