نابلس: إحياء الذكرى الــ60 لانطلاقة الثورة الفلسطينية

العالم – فلسطين

وشارك في حفل الانطلاقة الذي نظم وسط مدينة نابلس، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ومحافظ نابلس غسان دغلس، وأعضاء اللجنة المركزية جبريل الرجوب ومحمد اشتية ودلال سلامة، وأمين سر حركة "فتح"/ اقليم نابلس محمد حمدان، وعضو المجلس الثوريّ لحركة "فتح" كفاح حرب، وعدد من امناء السر لحركة فتح في محافظة نابلس، وعدد من عائلات الشهداء، وشهداء الواجب الوطني.



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وقال المحافظ دغلس: من عاصمة جبل النار من نابلس ومخيمتها وريفها الصامد وشهدائها، نبرق التحية الى غزة الصامدة، في الذكرى الـ60 لانطلاقة الثورة وحركة "فتح"، التي قدمت التضحيات والشهداء، ونضالها المتواصل.

واضاف "رسالتنا للعالم ان الشعب الفلسطيني موجود على الارض، وحركة "فتح" لن تنكسر ابدا وهي الحركة المعمدة بدماء الشهداء، وآهات الجرحى والاسرى، ونقول نحن ثابتون، رغم كل محاولات الاحتلال ستبقى الشرعية الفلسطينية".