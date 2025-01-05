الاحتلال يواصل خروقاته في جنوب لبنان ويهدد بنسف الإتفاق!

العالم - خاص العالم

خروقات يومية لاتفاق وقف اطلاق النار في قرى جنوبي لبنان عند الحدود مع فلسطين المحتلة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من الخروقات عبر التوغلات التي يقوم بها جنوده، أو عمليات التفجير والتفخيخ والتمشيط.

الجيش الاسرائيلي نفذ سلسلة من الاعتداءات داخل الأراضي اللبنانية، حيث قامت قواته بعمليات تمشيط باتجاه بلدتي مارون الراس وعيترون. كما دخلت قوة إسرائيلية إلى بلدة الطيبة ونفذت عملية تمشيط داخلها، بالتزامن مع قيام قوة مؤللة اسرائيلية تضم جرافات بعمليات تجريف في بلدة عيترون. ونفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير في منطقة مثلث طيرحرفا – الجبين.

أقرأ أيضا... خروقات 'اسرائيل' لوقف اطلاق النار تتخطی الـ364

الخروقات اليومية تزامت مع تصريح وزير حرب كيان الاحتلال يسرائيل كاتس بأن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق مع حزب الله هو انسحاب كامل لمقاتلي الحزب إلى وراء نهر الليطاني في لبنان.

وقال كاتس، "في حال لم يتم تنفيذ هذا الشرط، لن يكون ثمة اتفاق، وستضطر إسرائيل الى التحرك بمفردها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

وسائل اعلام عبرية كشفت عن نية تل ابيب البقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف العدوان، معتبرة موعد الانسحاب ليس مقدسا، فيما اتهمت قوات اليونيفيل في لبنان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات صارخة للقانون الدولي بخصوص وقف إطلاق النار.

أقرأ أيضا... اعلام عبري يكشف..الاحتلال يخطط للبقاء في جنوب لبنان

وأكدت أن جيش الاحتلال يتعمد تدمير ممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية للجيش اللبناني، داعية جميع الأطراف الى تجنب أي أعمال من شأنها تعريض وقف الأعمال العدائية للخطر، ومن بينها تدمير الممتلكات والبنية المدنية.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة قوية، ومشروعها لم يسقط، مشددا على عدم وجود جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالاتفاق أو بانتهاء مهلة الستين يوما لانسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان.