14 شهيدا فلسطينيا بقصف الاحتلال مناطق عدة من قطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ان 14 مواطنا فلسطينيا استشهدوا فجر اليوم الإثنين، وأصيب العشرات بقصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الـ458 من حرب الإبادة على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة بركات في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

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وأضافت أن طائرة الاحتلال المسيرة استهدفت شقة سكنية في عمارة الزيبق بجوار المسجد العمري الكبير في البلدة القديمة وسط غزة، ما أدى لاستشهاد طفل وامرأة، وعدة إصابات جلهم من الأطفال وكبار السن وعدد من المفقودين.

كما استشهد مواطن في قصف الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتوأمان في القصف المستمر على الشمال.

واستشهدت الطبيبة ثبات سليم، وتعمل متطوعة في مستشفى شهداء الأقصى بدير لبلح، جراء قصف الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع.

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وقال مراسل (وفا)، إن مواطنين استشهدا إثر قصف الاحتلال استهدف مزارعين أثناء نومهما في حقلهم الزراعي في منطقة مصبح شمال محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وآخران ارتقيا في قصف الاحتلال استهداف شمال شرق رفح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر حتى اليوم عن استشهاد 45,805 مواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,064 آخرين. ولا تزال هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بسبب وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب شدة القصف واستمرار العدوان.