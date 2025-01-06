بقائي: تهديد المنشآت النووية الإيرانية انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

العالم - ايران

واستهل المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية مؤتمره الصحفي صباح اليوم، بالاشادة بدور و تضحيات الشهيد القائد سليماني الذي يعد بطل الحرب ضد الإرهاب، لافتا الى ان يوم غد 7 كانون الثاني/يناير يصادف يوم الشهيد في فلسطين المحتلة، لذا يجب بهذه المناسبة أن نذكر الجرائم المستمرة والإبادة الجماعية التي تعد وصمة عار أبدية على الكيان الصهيوني وداعميه.

وتابع بقائي انه في الأيام الأخيرة، استشهد العشرات من الفلسطينيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال ومرضى في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مضيفا ان البرد القارس في هذه الايام قد أعطى بعدا جديدا لهذه القضية الحزينة، وان ما يمر به قطاع غزة يذكرنا بقصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش حين كتب :" اذا سألوك عن غزة قل لهم بها شهيد ، يسعفه شهيد ويصوره شهيد ويودعه شهيد ، ويصلي عليه شهيد".

كما هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الطائفة الأرمنية والمسيحية الأرثوذكسية بحلول ذكرى ميلاد النبي عيسى المسيح (ع).

ایران ستتصرف بشكل حاسم دفاعا عن سيادتها الوطنية

وردا على التصريحات العدائية لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، اوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" ان هذه القضية تكررت مرات عديدة، معتبرا انه من الناحية القانونية فان التهديد باللجوء الى القوة ، يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

واضاف بقائي:هذا التهديد ضد المنشآت النووية السلمية يعتبر تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ويجب على مجلس الأمن التدخل في هذه الأمور ومطالبة الحكومة الأمريكية بتحمل المسؤولية.وطبعا يمكن وضع هذا التصریح بجانب تصريحات أخرى للحكومة الديمقراطية ضد الجمهورية الإسلامية الایرانية.

بقائي

وتابع بقائي:من ناحية أخرى، يبدو أن الحكومة، التي يصفها العديد من الأميركيين بأنها الحكومة الأكثر حماقة في التاريخ الأميركي، تحاول إملاء أساليبها الفاشلة على الحكومة الأمريكية المقبلة، ومن المؤكد أن هناك عقلاء في أمريكا يستطيعون منع هذه الفتن.

واستطرد بقائي في هذا السياق، مؤكدا على ان الشعب الإيراني قد اثبت أنه سيتصرف بشكل حاسم دفاعا عن سيادته الوطنية وسلامة أراضيه وكرامته.

هناك ابعاد مختلفة للاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا

وردا على سؤال حول تفاصيل الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا ، اوضح بقائي ان لهذه الاتفاقية أبعاد مختلفة في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والبيئة والمواضيع المتعلقة بالدفاع والأمن،لافتا الى ان بداية عملية صياغة هذه الاتفاقية يعود الى سنوات عديدة سابقة.

وتعد هذه الوثيقة بمثابة تحديث لاتفاقية التعاون طويلة الأمد التي تمت الموافقة عليها وتوقيعها بين البلدين مسبقا،مشيرا الى ان هذه الوثيقة قد تمت الموافقة عليها من قبل البلدين منذ بداية الصيف، وكان الطرفان ينتظران الوقت المناسب للتوقيع على هاتين الوثيقتين من قبل رئيسي البلدين.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بأنها وثيقة ثنائية لتعزيز العلاقات الإيرانية- الروسية، مبيّنا انه وخلال ثلاثة عقود، وسعت إيران وروسيا تعاونهما في كافة المجالات، ونظرا لمتطلبات الوقت ومستوى ومدى العلاقات، كان لا بد من تحديث الوثيقة السابقة.

التوقيع على وثائق مهمة خلال زيارة رئيس الجمهورية لطاجيكستان

وردا على سؤال حول زيارة بزشكيان إلى طاجيكستان، قال بقائي :إن تفاصيل زيارة رئيس الجمهوية إلى طاجيكستان سيعلنها مكتب رئاسة الجمهورية في وقتها، لكنه تم التخطيط لهذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الطاجيكي والتي ستكون لمدة يومين في اواسط شهر كانون الثاني/ يناير 2025.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان هذه الزيارة ستكون الزيارة الإقليمية الاولى للرئيس الايراني الى المنطقة الأوراسية، مشيرا الى ان العلاقات الايرانية-الطاجيكية لها امتداد حضاري وتاريخي وثقافي ولغوي وديني.

وبالاشارة الى ان علاقة ايران مع طاجيكستان مميزة ومهمة للغاية، بيّن بقائي انه سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على وثائق مهمة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية من قبل الجانبين، بالاضافة الى إعادة افتتاح أحد المراكز الثقافية المهمة وافتتاح المركز الصحي التابع للهلال الأحمر في طاجيكستان.

نشر بعض الاخبار لخلق فتنة في العلاقات بين دول المنطقة

وردا على سؤال حول مقولة لوزير الخارجية الايراني ،مفادها أن الحكومة الإسلامية في سوريا تشكل خطرا على ايران، صرح بقائي انه يجب على الجميع وعلى الأصدقاء الإعلاميين أن يتوخوا الحذر للغاية في أخذ الأخبار والتقارير التي قد تكون موضع شك في طبيعتها وصحتها منذ البداية، وإعادة نشرها.

واضاف مؤكدا على عدم صحة هذا الخبر الذي تم نشره، لافتا الى أنه من السهل جدا التحقق منه بحيث يمكن الرجوع إلى المقابلات الأصلية للوزير عراقجي وكلام المسؤولين الايرانيين الآخرين للتحقق والتأكد من أن هذه الأخبار كاذبة فعلا وتهدف الى خلق الفتنة بين دول المنطقة.

والمح بقائي انه يمكن في هذه الأيام، التخمين من أي مصادر يتم نشر مثل هذه الأخبار ومناقشتها وفقًا للتطورات في المنطقة.

التطورات في سورية من أهم مواضيع اجندة زيارة السوداني الى طهران

وفيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء العراقي المرتقبة الى إيران ، صرح بقائي أن هذه الزيارة تتم بدعوة من الرئيس الإيراني في إطار التبادلات الدبلوماسية بين البلدين، والتي سيتم خلالها مناقشة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وفي الوقت نفسه، سيتم إجراء مشاورات بشأن تنفيذ التفاهمات القائمة بين البلدين.

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية انه من المؤكد أن التطورات التي تشهدها المنطقة، وخاصة في سورية ، ونظرا لأهميتها وحساسيتها، ستكون أحد اهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الزيارة.

قرار الشعب السوري يجب أن تحترمه جميع دول المنطقة

وردا على سؤال حول موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من المستجدات على الساحة السورية،صرح بقائي بأن مواقف إيران تجاه سورية واضحة، ومنذ بداية التطورات تم التأكيد على أن ايران تحترم خيار السوريين، وأي شيء يقرره الشعب السوري يجب أن تحترمه جميع دول المنطقة.

وتابع بقائي :ان الحفاظ على سلامة أراضي سورية ووحدتها أمر مهم بالنسبة لايران وللمنطقة بأكملها، وفي الوقت نفسه تم طرح ومناقشة هذه المخاوف المشتركة .

وعليه، اضاف بقائي انه ينبغي أن تكون سورية قادرة على تقرير مصيرها ومستقبلها دون التدخل المدمر للأطراف الإقليمية أو الدولية، وألا تصبح مكانا لتزايد الإرهاب والتطرف العنيف.

ولفت بقائي الى ان وزير الخارجية الايرانية قد اعلن في تغريدة واضحة وهادفة موجهة للجامعة العربية أنه " لأي أسباب نعتقد أن الاستقرار والسلام ومنع الفوضى في سورية هو في مصلحتنا وفي مصلحة جميع دول المنطقة؟"

يتبع...