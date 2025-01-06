آخر تحركات بطل عرقلة صفقة تبادل الاسری.. بنيامين نتنياهو

العالم - فلسطين

مصادر إعلامية نقلت عن مصدر في الحركة لم يكشف عن اسمه، أنّ القائمة تشمل النساء والمرضى والأطفال وكبار السن، وعدداً من العسكريين سواء كانوا أحياء أو موتى.

وقال المصدر أن الصفقة لا تزال مشروطة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والوقف الدائم لإطلاق النار. مؤكداً أن حماس تحتاج أسبوعاً من الهدوء وعدم تحليق الطائرات للتواصل مع المجموعات الآسرة لتحديد وضع الأسرى. وأوضحت مصادر للحركة أن حماس ترى أنه لا يوجد أي تقدم من جانب الكيان الإسرائيلي نحو التوصل إلى اتفاق للهدنة.

في المقابل، سارع مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى نفي ذلك، وقال في بيان، أن حماس لم تقدم حتى هذه اللحظة، قائمة بأسماء الأسری. فيما أفادت مصادر عبرية أن الكيان الإسرائيلي قد يوافق على هدنة في غزة قبل تسليم قائمة الأسرى الأحياء.

وفي وقت سابق، وصل كبير مستشاري الرئيس الأميركي، بريت ماكغورك، إلى العاصمة القطرية الدوحة للإنضمام إلى المفاوضات. وحسب القناة 12 الإسرائيلية فإنه من المتوقع ان يتوجه رئيس الموساد ديفيد برنياع إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل. ونقلت القناة ذاتها عن مسؤولين في الكيان إنه تم إحراز تقدما كبيرا بالمفاوضات.

وتؤكد حماس أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف كامل للعدوان على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال وعودة المهجرين إلى مناطقهم، وقد اتهمت نتنياهو مراراً بالمماطلة في المفاوضات ووضع شروط جديدة لعرقلتها.

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