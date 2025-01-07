إيران تطلق مناورة دفاع جوي لحماية مركز نطنز النووي

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وفي هذه المرحلة، تنفذ وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الجو فضاء لحرس الثورة الاسلامية دفاعاً شاملاً عن موقع الشهيد أحمدي روشن النووي. يتم ذلك وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة وظروف حرب إلكترونية صعبة، بهدف تعزيز القدرة على التصدي لأي اعتداء.

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وكان المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد علي محمد نائيني أشار إلى أن مراحل التحضير الأولية لمناورات الدفاع الجوي للحرس الثوري، بالقرب من موقع نطنز النووي، تُدار حاليًا من قبل مقر الدفاع الجوي "خاتم الأنبياء (ص)". ومن المقرر تنفيذ الأجزاء الرئيسية من هذه المناورات في الأيام القادمة.