بالصور.. هلاك ضابطين من جيش الاحتلال بمعارك شمالي القطاع

العالم - الاحتلال
وحسب "فلسطين اليوم"، كشف المتحدث باسم جيش الإحتلال: "الإعلان عن القتيل الثاني خلال معارك يوم أمس في بيت حانون شمال قطاع غزة وهو ضابط يشغل منصب قائد سرية في الكتيبة 932، لواء ناحال". وفق قوله.
من ناحيته، قال دورون كدوش مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي: "قُتل في معارك بيت حانون في شمال قطاع غزة، قائد السرية ونائبه، وبذلك فقدت سرية النخبة في الكتيبة 932 قائديها في هذا الحادث، القائد والنائب الذي كان من المفترض أن يحل محله في حال مقتله". على حد وصفه.
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من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "الحدث وقع خلال اشتباكات عنيفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة عندما أطلق المسلحون قذيفة مضادة للدروع اتجاه القوة الإسرائيلية".
من ناحيته قالت موقع "حدشوت للو تسنزورا": "سمح بالإعلان عن مقتل الضابط دافير تسيون رِفاح "قائد سرية" في معارك بيت حانون شمال غزة".