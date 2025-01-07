عملية يمنية تستهدف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر

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عملية عسكرية يمنية تفشل تحضيرات اميركية لشن هجوم جوي كبير على اليمن، القوات اليمنية المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، قال أن العملية العسكرية النوعية التي نفذ‍تها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس هاري ترومان بصاروخين مجنحين، وأربع طائرات مسيرة.

وصرح العميد سريع ان القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس هاري ترومان بصاروخين مجنحين و 4 طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم جوي كبير على بلدنا وقد أدت العملية بفضل الله إلى إفشال الهجوم.

خلال يوم واحد، قامت القوات اليمنية بـ4 عمليات عسكرية نوعية ضد الاحتلال الاسرائيلي والتحالف الاميركي البريطاني.

حيث نفذت أيضا عملية عسكرية بطائرات من دون طيّار، استهدفت أهداف للكيان الإسرائيلي، في يافا وعسقلان، في فلسطين المحتلة. مؤكدة أنّ هذه العمليات حققت اهدافها بنجاح.

وأكد يحيى سريع ان سلاح الجو المسير نفذ ظهر اليوم عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين. والعملية الأخرى استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة.

جهاز الأمن والمخابرات اليمني نجح في إفشال أنشطة عدائية لجهازي الاستخبارات البريطاني والاميركي والسعودي. والقى القبض على شبكة تجسسية تابعة للعدو.

وأضاف أن الاستخبارات البريطانية بالتعاون والتنسيق مع الاستخبارات السعودية عمدت إلى استقطاب وتجنيد وتدريب عناصر تجسسية بغرض تنفيذ أنشطة استخباراتية، وإنشاء بنك أهداف. مشيرا إلى أن خلفيات تجنيد عناصر التجسس، يهدف إلى فشل أميركا وبريطانيا وكيان العدو الإسرائيلي في إيقاف العمليات اليمنية المساندة لغزة.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية، عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية، مؤكدة إنَّ هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.