ترامب يصدر خريطة جديدة للولايات المتحدة تظهر فيها كندا وغرينلاند + صورة

العالم - الأميركيتان

ولم يوضح ترامب معنى المنشور، إلا أنه في وقت سابق، نشر صورتين تظهران خريطة للولايات المتحدة وقد ضمت إليها كندا.

حيث علق ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" على إحدى الصور التي تظهر الخريطة الموحدة للولايات المتحدة وجارتها الشمالية معا تحت العلم الأمريكي قائلا: "أوه كندا".

وفي أواخر ديسمبر 2024، قال ترامب إنه "من الضروري أن تمتلك الولايات المتحدة غرينلاند (أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية)، وذلك تعليقا على قراره بتعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري، سفيرا جديدا للولايات المتحدة في الدنمارك.

وفي اليوم نفسه، رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إغيدي، على كلام ترامب قائلا إن غرينلاند "ليست للبيع ولن تباع أبدا".

وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق على موقع "TRUTH Social" أن تنضم كندا إلى الولايات المتحدة ردا على إعلان رئيس الوزراء جاستن ترودو الاستقالة من منصبه الاثنين الماضي.

وقال ترامب إن "العديد من الناس في كندا يحبون أن يصبحوا الولاية الأمريكية رقم 51 لم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تتحمل العجز التجاري الهائل والإعانات التي تحتاجها كندا لتبقى واقفة على قدميها".

وأضاف أن توحيد البلدين من شأنه أن يلغي التعريفات التجارية ويخفض الضرائب ويضمن لأوتاوا الأمن الكامل من التهديدات المزعومة من السفن الروسية والصينية، والتي بحسب الجمهوري تحيط بها باستمرار.

وكان ترامب قد أعلن مسبقا نيته إعادة السيطرة على قناة بنما وشراء جزيرة غرينلاند الدنيماركية خلال فترة رئاسته القادمة.