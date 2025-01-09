خلال 14 يومًا.. مقتل 10 جنود صهاينة في المعارك مع المقاومة شمالي قطاع غزة

العالم-فلسطين

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخميس: “قُتل 10 جنود منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في بيت حانون (قبل أسبوعين)”.

ومساء الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 عسكريين وإصابة 3 آخرين في انفجار عبوة ناسفة عبرت عليها دبابة في بيت حانون.

ووفق معطيات الجيش، قُتل 831 ضابطا وجنديا منذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 396 في المعارك البرية المتواصلة منذ 27 من الشهر ذاته.

بينما أصيب 5 آلاف و589 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم ألفان و535 في المعارك البرية.

ولا يزال 17 عسكريا يتلقون العلاج في مستشفيات من إصابات خطيرة، و174 إصابات متوسطة، و7 إصابات طفيفة.

وتشمل هذه المعطيات العسكريين الذين قُتلوا وأُصيبوا في غزة والضفة الغربية وداخل الاراضي المحتلة ولبنان، ولا تشمل عناصر الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود يحتل كيان الاحتلال أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.