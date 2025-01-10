قوات الإحتلال تعتقل صحفياً فرنسياً في سوريا

العالم - سوريا

وقال ميركادير، إن "القوات الإسرائيلية اعتقلته أثناء عمله في قرية الحميدية في المنطقة العازلة المحيطة بهضبة الجولان جنوب سوريا، برفقة الناشط السوري المحامي محمد فياض".

وأضاف الصحافي الفرنسي العامل بمجلة ماريان أن "الجيش الإسرائيلي حاول الاستيلاء على حواسيبنا الخاصة، وعندما رفضنا تم اعتقالنا بطريقة وحشية من خلال تكبيل الايدي خلف الظهور وكم أفواهنا".

وتابع: "انتظرنا 4 ساعات جالسين على الأرض، وأيدينا مقيدة خلف ظهورنا وأفواهنا مكتومة، وتعرضنا لمعاملة سيئة للغاية وإهانات وإذلال من قبل جنود الجيش الإسرائيلي"، موضحا انه "جرى التحقيق معنا بوحشية شديدة، وتم ترهيبنا وتهديدنا، ثم إلقائي على الأرض وضربي لأنني رفضت أن أتحدث إلى أي شخص، ورفضي مساعدتهم في محاولات فتح هاتفي الجوال".

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وأكد ميركادير "بعد التحقيق معنا تم نقلنا إلى قرية أخرى في سيارة ثم أطلق سراحنا وأن بعض معداتنا، مثل شرائح الهاتف والجوالات والكاميرات وبطاقات الذاكرة لم يتم إرجاعها".

ووسع جيش الإحتلال مؤخرا احتلاله لمرتفعات الجولان السورية، حيث بدأ بتدمير البنى التحتية والمرافق العسكرية التي خلفها الجيش السوري بعد سقوط الأسد.

وكانت وسائل إعلام سورية ذكرت أن قوات الإحتلال نفذت الأربعاء، توغلا جديدا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث شرعت في عمليات تفتيش للمزارع، ورافقتها آليات عسكرية جرفت الأراضي الزراعية.