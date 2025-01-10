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مراسل العالم يكشف عما طلبه ميقاتي من الرئيس المنتخب في أول لقاء له

الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفاد حسين عز الدين مراسل العالم في بيروت، أن الرئيس المنتخب جوزيف عون لم يتأخر عن ممارسة مهامه الرسمية في قصر بعبدة حيث داوم منذ الصباح الباكر لهذا النهار في قصر عبدة.

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ولفت مراسلنا إلى أن الرئيس المنتخب بدأ باستقبال الوفود التي كانت تزوره، بدءا من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي أكد بعد لقائه بالعماد جوزيف عون على أنه طلب منه أن يصر على الامريكيين بالضغط على الإسرائيليين الانسحاب من جنوب لبنان قبل مهلة الستين يوما، هذا بالاضافة الى مجموعة ملفات ترتبط بالاستحقاق الحكومي.

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ونوه مراسلنا أن الرئيس جوزيف عون طلب من الرئيس نجيب ميقاتي استمرار تصريف حكومة الاعمال بعدما كان قد أصدر مرسوما ببدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة بدءا من يوم الاثنين أي مطلع الاسبوع القادم هذا بالاضافة الى استقباله ايضا رئيس الجمهوريه السابق ميشيل عون الذي زار قصر بعبدة مهنئا الرئيس عون، بالاضافة الى وزير خارجية ايطاليا وضيوفا آخرين.

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