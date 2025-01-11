جيش الاحتلال.. مقتل إسرائيليين خلال معارك "ناحال عوز"

العالم _ فلسطين

وكشف الجيش أن تومر قُتل بنيران جنود الاحتلال بعد الاشتباه في كونه عنصرًا من حركة حماس، بينما قُتلت والدته ديكلا بنيران إسرائيلية أثناء وجودها في سيارة كانت تقل عناصر من حماس في نفس اليوم.

ووفقًا للتحقيقات، اقتحم مسلحون منزل عائلة عرافه وأطلقوا النار على الغرفة التي كانت العائلة متواجدة فيها، مما أدى إلى إصابة نوعام، زوج ديكلا. كما تم الاستيلاء على هاتف ديكلا، حيث بث المسلحون مقطعًا مباشرًا عبر "فيسبوك" يظهر ابنها تومر وهو يدعو الجيران للخروج من منازلهم.

وأشار الجيش إلى أن قوة قتالية إسرائيلية، كانت تتعامل مع عدد كبير من المسلحين، أطلقت النار على شخص مشبوه، والذي يُعتقد أنه كان تومر، مما أدى إلى مقتله نتيجة خطأ في تحديد الهوية.

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في الوقت نفسه، تعرضت سيارة نوعام إلياكيم، التي كانت تقل ديكلا وابنتيه، لإطلاق نار أثناء توجهها نحو غزة، مما أسفر عن مقتل ديكلا.

كما كشفت الوثائق والشهادات أن الجيش الإسرائيلي استخدم بروتوكول "هانيبال" في 7 أكتوبر لمنع حماس من أسر جنوده، وهو بروتوكول يتيح استخدام الأسلحة الثقيلة في حالات الأسر، حتى لو كان ذلك يشكل خطرًا على الأسير.

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تأتي هذه الأحداث في سياق الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على "إسرائيل"، حيث اقتحم مئات المسلحين عشرات البلدات والقواعد العسكرية في غلاف قطاع غزة