شاهد الإعلام الإسرائيلي يكشف الحصيلة الثقيلة لخسائر جيشه في غزة!

العالم – خاص بالعالم

وأضافت وسائل الإعلام العبرية أن عبوة ناسفة انفجرت بقوة من الجيش الإسرائيلي داخل نفق في قطاع غزة، وتم إجلاء قتلى وعدد من الجرحى بحالة حرجة.

وفي السياق أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر جديدة في صفوفه خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية لاستمرار الحرب وعدم تحقيق أهدافها المعلنة.



وأفادت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية بمقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في بيت حانون شمال قطاع غزة، إثر انفجار ألغام زرعتها حركة حماس في دبابة ميركافا. وأشارت إلى أن هذه الحادثة رفعت عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في بيت حانون إلى ستة خلال أسبوع واحد.

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وفي تحليل للوضع، قال محللون للشؤون السياسية الإسرائيلية، أن الشهر الماضي وحده شهد مقتل ستة عشر جنديا إسرائيليا، دون احتساب المصابين بجروح خطيرة. ووصفوا العمليات العسكرية بأنها مطاردة وراء أشباح، مشيرين إلى صعوبة القضاء نهائيا على حركة حماس.

وأما الخسائر المادية التي تكبدها الاحتلال جراء الحرب على قطاع غزة منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر فقد كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن تكلفة الحرب حتى الآن تبلغ حوالي250 مليار شيكل، وتشمل التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة، والخسائر في الإيرادات.

وقالت الصحيفة إن الخسائر المادية ليس كل شيء، إذ أن هناك تكلفة ثقيلة إضافية للإخفاق وهي الحاجة إلى زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع خلال العقد المقبل.

ووفقا لصحف اقتصادية إسرائيلية متخصصة فإن الإسرائيليون يواجهون فاتورة الحرب والتي من المرجح أن تعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية بمزيد من الضرائب ودخل أقل متاح للإنفاق، وفواتير أعلى للغذاء والمياه والكهرباء.

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