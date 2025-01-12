تدمير الأهداف المهاجمة لمنطقة فردو باستخدام نظام '15 خرداد' 

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه خلال مناورات "اقتدار الدفاع الجوي"، هاجمت طائرات مأهولة وغير مأهولة للعدو الافتراضي المواقع الحساسة في فردو وخنداب. وقامت قوات الدفاع الجوي للجيش باستخدام أنواع مختلفة من الحساسات الرادارية النشطة، والتنصت الإشاري غير النشط، والأجهزة البصرية والمراقبة، بتنفيذ عمليات الكشف، والتعرف، وتعقب الأهداف المهاجمة. كما تم تسليم الأهداف غير المأهولة إلى منظومات "15 خرداد" و"تلاش"، عبر شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد، وتم إسقاط هذه الأهداف.

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وبناءً على هذا التقرير، في هذا الجزء من المناورات، تم التدريب على تنفيذ عمليات الاعتراض الجوي باستخدام الطائرات المأهولة التابعة للقوات الجوية للجيش، بالإضافة إلى تنفيذ خطط الدفاع المدني وإعادة انتشار المنظومات بشكل تكتيكي، وتنفيذ تكتيكات الحركة وإطلاق النار باستخدام المنظومات الصاروخية في المناطق المشاركة في المناورات.