اقبال لافت لاهالي الناصرية في العراق على مسرحية "قيامة الارض"

العالم - إيران

وأقيم العرض المسرحي "قيامة الأرض" في مدينة الناصرية العراقية في الفترة من 25 ديسمبر إلى 8 يناير/كانون الثاني وحظي باستقبال 50 ألف شخص.

هذه المسرحية التي تعتبر أكبر مسرحية ميدانية في العراق، تصور قصة من مهبط النبي آدم (ع) إلى ظهور الإمام المهدي (ع) وتروي الأحداث المعاصرة في العراق، وخاصة شجاعة حركة المقاومة و قوات الحشد الشعبي.

وعرضت مسرحية "قيامة الأرض" في مدن كربلاء وبغداد والحلة والموصل والبصرة، ومن المقرر عرضها في مدن عراقية أخرى بعد انتهاء عرضها في الناصرية.

جميع الفنانين المشاركين في هذا العمل هم فنانون عراقيون، وطاقمه الفني هو مزيج من المتخصصين الإيرانيين والعراقيين. ومن بين مميزات هذا العمل المسرحي استخدام تصميم مسرحي مكثف، وتأثيرات خاصة متقدمة، وسرد تاريخي رائع.

العرض الميداني "قيامة الأرض" هو مظهر من مظاهر التعاون الفني بين إيران والعراق ويسلط الضوء على الروابط الثقافية والتاريخية العميقة بين البلدين.