كاميرا العالم تلتقي بأصغر صحفي في العالم بغزة، يتحدث بما شاهده!

العالم – خاص بالعالم

لم تسمح الظروف الصعبة التي يعيشها أطفال قطاع غزة ومنهم الطفل يحيى ابو السعود بأن يكونوا كغيرهم من اطفال العالم، بل جعلتهم كالرجال الكبار يحملون هم الوطن والإنسان، الطفل يحيى كأصغر صحفي في العالم يحاول ان يصف الحالة بلهجته البسيطة.

وقال الصحفي الصغير:"الناس تموت.. الناس تتقطع اشلاء من احتلال غزة.. يعني الناس لا يوجد لديهم طعام.. لا يوجد لديهم عمل.. ولا يوجد حياة.. لا يوجد احد.. الناس تموت والاطفال كذلك".

يقول المثل الغزي :"من شابه اباه فما ظلم"، وهنا يتجلى الواقع برفقة الصحفيين المتجمعين داخل المستشفى المعمداني في مدينه غزة.

واشار مراسلنا الى الركن الخاص لتجمع سيارات وعربات البث الفضائي للصحفيين لكنها ايضا تشهد الواقع الحقيقي للمثل القائل:"من شابه اباه فما ظلم".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...