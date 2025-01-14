مراسل العالم يكشف عن آخر تطورات المحادثات بشأن صفقة غزة

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن المرحلة الاولى للصفقة مدتها 45 يوما، وخلال هذه الأيام الـ 45 سيتم الإفراج عن 33 أسيراً إسرائيليا من الحالات الإنسانية والرجال الذين يتجاوزون عمرالـ 50 عاما ومن النساء ومن المجندات والأطفال.

وتابع مراسلنا: أما بالنسبة للأسرى الفلسطينيين في المرحلة الاولى ستتضمن 250 أسيرا من ذوي الأحكام المرتفعة، ولكن لم تتضمن المرحلة الاولى أسماء من قادة الصف الاول امثال القادة البرغوثي واحمد سعادات وابراهيم حامد وعبد الله البرغوثي وغيرهم.

ويترقب العالم في الساعات القادمة إعلانا عن التوصل لاتفاق بين "إسرائيل" وحركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد إبادة إسرائيلية مستمرة منذ 466 يوما.



وتعد كل من قطر ومصر والولايات المتحدة، الدول الضامنة لتنفيذ الاتفاق بين "إسرائيل" وحماس، حيث قادت تلك الدول على مدار الأسابيع الماضية، جهودا مكثفة للتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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