ما تداعيات احتلال 'إسرائيل' لحوض اليرموك على الأردن وسوريا والمنطقة؟

العالم - مراسلون

بصمت مطبق وبحذر شديد يراقب الأردن تحركات الاحتلال الاسرائيلي جنوب سوريا بعد قيام قواته باحتلال مناطق سد الوحدة المشترك ما بين الأردن وسوريا الأمر الذي يضع الأردن أمام أخطر منعطف يهدد أمنه المائي.

وقال الخبير المائي سعد أبو حمور: "لا شك أن الدخول الإسرائيلي للأراضي السورية وانتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار ودخولهم على حوض الصباغ نهر اليرموك، كلها يترك أثرا سلبيا على تدفقات المياه من مناطق الحوض الصباغ التي تنزل باتجاه اليرموك ومن ثم تغذي سد الوحدة".

الأطماع بالسيطرة على جميع المصادر المائية في المنطقة يأتي من إدراك الاحتلال ان هذا الأمر يعطيه هيمنة استراتجية ونفوذا مباشرا وغير مباشر من خلال استغلاله كورقة ضغط وتحديدا على الأردن الذي يعتبر من أفقر دول المنطقة مائياً.

وقالت الخبيرة المائية ميسون الزعبي: "طبعا معروف استراتيجية إسرائيل بكل حروبها ، تركز أولا على التحكم وسيطرتها على منابع المياه. وواضح بعد ما أخذت الجولان وحولت نهر الأردن واستخدمته لمصالحها".

ويرى مراقبون أن الاحتلال الاسرائيلي من خلال توسيع عملياته بمناطق جنوب سوريا وإقامة قواعد عسكرية في المنطقة تعكس نية الاحتلال الواضحة بتعزيز وجوده بالمنطقة وعدم التخطيط لأي انسحاب قريب والسيطرة على جميع المواقع المائية في جنوب سوريا.

يسعى الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق الخناق على الأردن من الناحية المائية فبعد قيام قواته باحتلال الأراضي المحيطة بسد الوحدة جنوب سوريا أصبح أحد أهم شرايين الحياة المائية بالنسبة للأردن تحت سيطرة الاحتلال، ليبقى السؤال هنا كيف سيتعامل الأردن مع هذه الأزمة في المستقبل؟