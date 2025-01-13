تداعيات تكليف نواف سلام بتشكيل حكومة لبنان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان، حسين عزالدين ان تسمية نواف سلام، كان محط انتقادات واسعة باعتبار انه لم يكن مطروح في السابق وكانت هناك تفاهمات جرت قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وهناك من نقض هذه التفاهمات، حيث عبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة عمن كمن لليد التي تمتد وهو يعمل علی اقصاء البعض الاخر والتشفي أو الندية من خلال تغيير بالمواقف في اللحظات الاخيرة.

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وقال مراسل العالم ان تسمية نواف سلام سوف يضع عراقيل في آلية تشكيل الحكومة، فهل سيكون لبنان امام أزمة تشكيل حكومة سريعة ام سيواجه جدلاً في هذا المجال سيما وان الميثاقية تقتضي بأن يكون هناك شراكة وطنية بين كل الاطياف، فيما ان الثنائي الوطني لم يسمي نواف سلام الموجود حتی اللحظة خارج البلاد والذي استدعي من قبل رئيس الجمهورية صباح غد لتكليفه بشكل رسمي.

ومن الاسئلة التي تطرح، هي هل باستطاعة الحكومة غيرالتوافقية ان تتصدی للملفات المأزومة الاقتصادية لاسيما في ظروف استمرار الاعتداء الاسرائيلي علی لبنان. كل هذه الاسئلة، ستكون لها أجوبة في المرحلة المقبلة.

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