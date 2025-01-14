ما خفي اعظم... الاحتلال يجبر على الاعتراف بمقتل 840 من جنوده

العالم - خاص العالم

تتعاظم خسائر جيش الاحتلال البشرية في شمال قطاع غزة مع مضي كل يوم من عملياته المتواصلة هناك منذ اكثر من مائة يوم. ارقام واحصائيات نشرها جيش الاحتلال تحت بند سمح بالنشر تعزز تقارير تداولتها وسائل اعلام اسرائيلية في وقت سابق تتحدث عن استعادة المقاومة قوتها و حرب بلانهاية في غزة.

جيش الاحتلال اعترف بمقتل ضباط برتبة رقيب و اربعة جنود واصابة عشرة اخرين ثمانية منهم في حالة خطيرة خلال معارك في بيت حانون شمال قطاع غزة، وقال ان القتلى هم من لواء 'ناحال'.

وذكرت وسائل اعلام عبرية إن المقاومة استهدفت المبنى الذي كان قد تحصن به مجموعة من جنود لواء 'ناحال' بقذيفة موجهة ادت الى انهيار المبنى لى الجنود وعلقت جثث جنود قتلى تحت أنقاضه مما اضطر جيش الاحتلال للاستعانة بفريق إنقاذ مدني.

وأوضحت أن عمليات الإنقاذ استمرت لساعات طويلة نتيجة الصعوبة في الوصول الجنود القتلى والجرحى أسفل أنقاض المبنى.

اذاعة الاحتلال بدورها كشفت عن حصيلة وصفتها بالصادمة لقتلى الجيش منذ بدء العدوان على غزة، وقالت ان ثماني مائة واربعين عسكريا اسرائيليا قتلوا بينهم اربعمائة وخمسة قتلوا في المعارك البرية داخل القطاع غزة.مشيرة الى ان خمسة وخمسون ضابطا و جنديا اسرائيليا قتلوا منذ بدء العمليات شمال القطاع وخلال الاسبوع الماضي فقط قتل خمسة عشر ضابطا وجنديًا في بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما اشارت اذاعة الاحتلال الى اصابة الفين و خمسمائة وستة وستين ضابطا وجنديا منذ بدء العملية البرية في غزة من بينهم اربعمائة وخمسة وتسعون إصابتهم خطيرة.

تاتي هذه التطورت في وقت اعلن الناطق باسمِ كتائب القسام أبو عبيدة في وقت سابق أنّ عشراتِ العسكريين الإسرائيليين سقطوا قتلى وجرحى في قطاع غزة الساعاتِ الماضية مؤكدا إنّ مجاهدي المقاومة ما زالوا يكبدونَ جيشَ الاحتلال في شمالِ قطاع غزة خسائر فادحة.



