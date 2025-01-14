بالفيديو.. ابرز مستجدات العدوان على قطاع غزة

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم، محمد ابو عبيد، ان جيش الاحتلال يكثف غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة وتحديدا في مدينة خان يونس ومدينة غزة والمحافظة الوسطى وشمال القطاع ورفح.

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واضاف ان الاحتلال الاسرائيلي استهدف عدة منازل في مناطق جنوب مدينة خان يونس حيث استهدف منزلا في حي المنارة اسفر عن 12 شهيدا، بالاضافة الى استهداف منزلا في شرق المدينة ما ادى لاستشهاد واصابة اخرين وصلوا لمستشفى ناصر وغزة الاوروبي، وتوزعت الحالات بين الخطيرة والحرجة.

وتابع انه في دير البلح بالمحافظة الوسطى تم استهداف خيمة للنازحين ومنزلا ومقهى على شواطئ المدينة، حيث ارتقى حوالي 8 شهداء واصابة اخرين.

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