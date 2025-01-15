انضمام مدمرة "زاغروس"  الى اسطول الجنوب في بحرية الجيش الايراني

العالم - ايران

وحضر هذه المراسم رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" والقائد العام للجيش الايراني اللواء السيد "عبدالرحيم موسوي" ، ووزير الدفاع الايراني العميد طيار "عزيز نصيرزادة، وقائد القوات البحرية للجيش الايراني الادميرال "شهرام ايراني" وعدد من القادة العسكريين للجيش الايراني.

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والمدمرة زاغروس تعتبر من احدث انجازات الخبراء الايرانيين الشباب في مجال الصناعات البحرية وهي تلبي حاجة القوات البحرية الايرانية في المجال الاستخباري والامن البحري.