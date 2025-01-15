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انضمام مدمرة "زاغروس"  الى اسطول الجنوب في بحرية الجيش الايراني

الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

 اقيمت اليوم الاربعاء، مراسم الحاق اول مدمرة ايرانية مخصصة للرصد الاستخباري ورصد الذبذبات، وهي مدمرة "زاغروس" ايرانية الصنع، الى الخدمة ضمن وحدات اسطول الجنوب في القوات البحرية للجيش الايراني.

العالم - ايران

وحضر هذه المراسم رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" والقائد العام للجيش الايراني اللواء السيد "عبدالرحيم موسوي" ، ووزير الدفاع الايراني العميد طيار "عزيز نصيرزادة، وقائد القوات البحرية للجيش الايراني الادميرال "شهرام ايراني" وعدد من القادة العسكريين للجيش الايراني.

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والمدمرة زاغروس تعتبر من احدث انجازات الخبراء الايرانيين الشباب في مجال الصناعات البحرية وهي تلبي حاجة القوات البحرية الايرانية في المجال الاستخباري والامن البحري.

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