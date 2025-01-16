الجولاني: الجميع مجمع على خطأ التقدم الإسرائيلي في سوريا

العالم - سوريا



وقال الجولاني "الشرع" خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، "أبلغنا الأطراف الدولية باحترام سوريا اتفاقية 1974 واستعدادها لاستقبال القوات الأممية وحمايتها".



وأعرب عن "استعداده لاستقبال قوات أممية في المنطقة العازلة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي".

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يأتي ذلك على وقع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي توغله في الأراضي السورية موسعا احتلاله للجولان.



ومنذ عام 1967، يحتل كيان الاحتلال الاسرائيلي 1150 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة هضبة الجولان السورية البالغة مساحتها 1800 كيلومتر مربع، وأعلن ضمها إليه في عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.



بدوره قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال المؤتمر ، إن "استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة بالجولان مدان ويجب أن تنسحب فورا".

واضاف "نحن على أبواب مرحلة جديدة في تاريخ سوريا"، مؤكدا أن "قطر تمد يدها للسوريين للشراكة".



واوضح: "يسعدني استئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عاما.. ونرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة".

وأضاف آل ثاني: "نحن على أبواب مرحلة جديدة في تاريخ سوريا وقطر تمد يدها للسوريين للشراكة"، مردفا: "الاحتياجات لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري ضرورية.. سنقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية".

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وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "نتطلع للشراكة المستقبلية بين قطر وسوريا"، لافتا إلى أن "الوضع في سوريا يتطلب ضرورة النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت".

واستطرد: "نحن في مرحلة جديدة في سوريا وهي مرحلة بناء وتنمية.. سنشهد الكثير من الزخم في المشاريع القطرية السورية".

وأشار بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد سيزور سوريا في المستقبل القريب.