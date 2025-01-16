شاهد.. صمود شعب غزة يفشل خطط الصهاينة ويجبرهم على التراجع

العالم – خاص بالعالم

توالت ردود الأفعال الرسمية المرحلة في إيران بإعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي صدر بعد 486 يوما من الصمود في وجه اعنف عدوان شهده القرن.

قائد الثورة الاسلامية اية الله السيدة علي خامنئي في تدوينة على منصة اكس اكد أن صبر ابناء غزة وصمود المقاومة الفلسطينية اجبر الكيان الاسرائيلي على التراجع مؤكدا أن التاريخ سيكتب يوما أن زمرة صهيونية قامت باراقة دماء الاف النساء والاطفال بابشع صورة ممكنة ومنيت بالهزيمة في النهاية.

الفتح المبين والانتصار العظيم هكذا وصف حرس الثورة الاسلامية ثمرة صمود غزة بهذة العبارات مهنئا المقاومة في غزة بانتصار صمودها الاسطوري في معركة طالت 16 شهرا ومؤكدا أن الصهاينة المدعومين من أميركا والغرب والحلفاء الإقليميين فشلوا في تحقيق اهدافهم المعلنة في تحرير الاسرى دون دفع اي ثمن عبر العمليات العسكرية وتدمير حركة حماس بالكامل واعادة المستوطنين إلى الشمال ليجدوا اليوم انفسهم قد رضخوا امام الصبر والصمود الشعب البطل في غزة وارادة المقاومة الفولاذية.

الخارجية الإيرانية بدورها هنأت للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومتة البطولية وكافة الداعمين والمحبين للمقاومة في المنطقة والعالم التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة مؤكدة أن الاتفاق هو ثمرة المقاومة والصمود للشعب الفلسطيني العظيم.

رئيس مجلس الشورى الاسلامي في إيران محمد باقر قاليباف رحب من جانبة باتفاق وقف اطلاق النار في غزة. وقال انة يتوجب على العالم التدخل لمعاقبة الكيان المجرم والاهتمام بالم ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وفي منشور على منصة اكس اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي أن المقاومة الشجاع في فلسطين حالت دون تحقيق الكيان الصهيوني هدفة المعلن من العدوان على غزة اي القضاء على حركة حماس.

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