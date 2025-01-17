شاهد.. طهران تحتفل بانتصار المقاومة الفلسطينية

العالم - مراسلون

وافادت مراسلة العالم معصمومة عبدالرحيم، ان الايرانيون في العاصمة طهران خرجوا بمسيرات حاشدة لمشاركة اهالي قطاع غزة فرحتهم بقرب انتهاء العدوان الاسرائيلي.

وتأتي هذه المسيرات احتفالًا باعلان وقف إطلاق النار في غزة، وقبول جميع شروط حركة حماس، التي تمثل إنجازًا كبيرًا وتظهر انتصار إرادة الشعب الفلسطيني المقاوم، وهزيمة استراتيجية للعدو، كما تمثل انتصار الدم على السيف أمام الكيان الصهيوني، وتعد تجربة استراتيجية للمقاومة والأحرار في العالم.

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