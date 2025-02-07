شاهد.. تدخلات أميركية تعيق مسار تشكيل الحكومة اللبنانية!

العالم – خاص بالعالم

اورتاغوس وبكل وقاحة قالت ،ومن على منبر رئاسة الجمهورية،ان حزب الله هزم على يد "إسرائيل"، وان واشنطن ممتنة لحليفتها "اسرائيل" على هزيمة حزب الله.

زيارة اورتاغوس تأتي كاستمرار للتحريض الاميركي والضغط على المسؤولين اللبنانيين لجهة عدم اشراك حزب الله في حكومة نواف سلام.



موقف سارع مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية الى التأكيد بأن بعض ما صدر عن أورتاغوس من بعبدا يعبر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنية به..



رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون،وخلال اجتماع مسترك ،ابلغ مورغان أورتاغوس، أن الاستقرار الدائم في الجنوب رهن بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، وتطبيق القرار الف وسبعمئة وواحد ، بما في ذلك بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.



وأشار عون إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية يجب أن تتوقف، وكذلك قتل الأبرياء والعسكريين، وتدمير المنازل، وجرف وإحراق الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن إطلاق الأسرى اللبنانيين جزء لا يتجزأ من الاتفاق.

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وتعليقا على تصريحات أورتاغوس، اصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيان توجه فيه، للمبعوثة الأميركية بالتأكيد ان حزب الله قوة وطنية وتمثيلية بحجم لبنان ،مؤكدا ان حزب الله لم يهزم ولن يهزم ولا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع اقصاء حزب الله.

الشيخ قبلان اكد ان لبنان لن يكون مستعمرة لأميركا أو "إسرائيل"، وقال ان المشروع الأميركي الإسرائيلي الذي انكسر على تخوم بلدة الخيام لن يكون له وجود بقلب النظام السيادي في لبنان.



بدوره دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،الشيخ على الخطيب إلى التعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة، وانتظام المؤسسات، وتجاوز كل الخلافات اللبنانية الداخلية، وتجاوز التدخلات الخارجية التي لم تزل تمارس الضغوط من أجل فرض أجندتها في تأليف الحكومة وإرسال الرسائل عبر العدوان الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود.

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