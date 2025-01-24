عائلة لبنانية تروي تفاصيل مرعبة ليلة الهجوم الإسرائيلي على لبنان

العالم - خاص بالعالم

وعرض الفيديو قصة طفل كان من المفترض أن يولد في يوم عادي وفي ظروف عادية كما باقي أطفال العالم، لكن يوم الثالث والعشرين من ايلول كان يوم قريبا وصعبا على هذه العائلة التي قررت النزوح من النبطية نحو مصير مجهول، ويومها كان موعد إنجاب الأم زينب لطفلها المنتظر، فباتت أسيرة للقصف الاسرائيلي ولازدحام السير.

وقالت زينب محمود والدة الطفل أمير:" وصلنا على باب منزلنا وبدأ الاحتلال يقصف محيط منزل اهلي في النبطية وسمعنا ضربا كثيرا وانتظرنا القصف حتى يهدأ لأنه كان آخر جمعة قبل الحرب كان يقصف الإحتلال هنا وهناك".





وقال رامي حمود والد الطفل أمير:" لان يوم الـ 23 اصعب يوم في حياتي".

بدأ صباح الثالث والعشرين من ايلول بقصف النبطية التي حوصرت بالغارات الإسرائيلية، عشرات الشهداء سقطوا وبدت الطريق الى بيروت كالغرق في بحر من السيارات، وكأن العالم تغيّر في ساعة وباتت حياة الجنوبيين بيوتهم أرزاقهم رهينه للغارات الإسرائيلية.

رغم كل ما مرّ، إلا أن أبناء مدينة النبطية انتظروا الرابع من فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني فافترشوا في الأرض وصلوا مدينتهم نصب بيوتهم فوق الدمار، حاولت "إسرائيل" ان تبعدهم أيضا لكنهم عادوا.



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وكان قد شنَّ الإحتلال الإسرائيلي عبر سلاح الجو بعدَ السادسة صباحًا من يوم 23 أيلول/سبتمبر 2024 وحتى نهاية نفس اليوم مئات الغارات الجوية على لبنان وأسفر العدوان الإسرائيلي عن 4 آلاف و69 قتيلا و16 ألفا و670 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.

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