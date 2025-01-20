إصابات بقمع قوات الاحتلال عائلات وأهالي المعتقلين قرب 'عوفر'

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أطلقت قوات الاحتلال وابلًا من قنابل الغاز المُدمع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تجاه الفلسطينيين في محيط وقرب سجن “عوفر”، حيث وقعت عدة إصابات.

وصرحت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” في بيان لها مساء الاحد، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع 7 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال للفلسطينيين بمحيط سجن “عوفر” جنوب غربي رام الله، أثناء انتظارهم تحرر المعتقلات ضمن صفقة التبادل.

وبيّن الهلال الأحمر، أن مواطنين أصيبا بالاختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وآخرين أصيبا بـ “جروح سطحية”، بالإضافة لإصابة بالرصاص المطاطي في الصدر، وثانية دعس بمركبة عسكرية، وإصابة “سقوط” من مرتفع.

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وقد أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن الدفعة الأولى من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتضم الدفعة الأولى، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، 90 من المعتقلات والأطفال، وهم:

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٠ولاء خالد فوزي طنجي

٠نوال محمد محمود عبد فتيحة

٠روضة موسى عبد القادر أبو عجمية

٠أسيل أسامة عمر شحادة

٠تمارا معمر حسين ابو لبن

٠نفيسة راشد فريد زوربا

٠ياسمين عبد الرحمن رشيد ابو سرور

٠خالدة كنعان محمد جرار

٠جنين محمد طه عمرو

٠فاطمة نمر محمد ريماوي

٠زهرة وهيب عبد الفتاح خدرج

٠فاطمة محمد سليمان صقر

٠دلال محمد سليمان خصيب

٠منى أحمد قاسم أبو حسين

٠بشرى جمال محمد طويل

٠رائدة جانم محمد عبد المجيد

٠رنا جمال محمد عيد

٠مرجانا محمد مصطفى هريش

٠حليمة فايق سليمان أبو عمارة

٠رولا إبراهيم عبد الرحيم حسنين

٠بلقيس عيسى علي زواهرة

٠ضحى عزام احمد الوحش

٠شيماء محمد عبد الجليل رواجبة

٠سلوى عطية محمود حمدان

٠فاطمة يوسف علي الفراخنة

٠روز يوسف محمد خويص

٠حنين أكرم محمود المساعيد

٠جهاد غازي أحمد جوده

٠نداء علي احمد زغيبي

٠أمل زياد عمر شجاعية

٠آيات يوسف صالح محفوظ

٠علا محمود قاسم جودة

٠لبنى مازن سليم تلالوة

٠هديل محمد حسين حجاز

٠رشا غسان محمد حجاوي

٠وفاء أحمد عبدالله نمر

٠زينة مجد عبد الرحيم بربر

٠نهيل كمال مصطفى مسالمة

٠تهاني جمال عبد عاشور

٠آية عمر يوسف رمضان

٠شيماء عمر يوسف رمضان

٠إسراء حدر احمد غنيمات

٠دنيا اشتية معروف اشتية

٠آلاء جاد الله نبهان قاضي

٠ختام عارف حسن خبايبة

٠آلاء سمير حرب أبو رحيمة

٠أسيل محمد جمال عيد

٠شذا نواف عبد الجابر جرابعه

٠براءة حاتم حافظ فقها

٠سجى عماد سعد دراغمة

٠دانيا صقر محمد حناتشة

٠رغد وليد محمود عمرو

٠رغد خضر ديب مبارك

٠اليمامة إبراهيم حسن الهرينات

٠أشواق محمد عياد عوض

٠حنان عمار بلال معلواني

٠إيمان إبراهيم أحمد زيد

٠سجى زهير محمد المعدي

٠إصرار عبد الفتاح محمد اللحام

٠ميسر محمد سعيد الفقيه

٠عبير محمد حمدان بعارة

٠سماح بلال عبد الرحمن صوف

٠لطيفة خالد رمضان مشعشع

٠مارغريت محمد محمود الراعي

٠آلاء خالد محمد صقر

٠إسراء مصطفى محمد بري

٠لانا فاروق نعيم فوالحه

٠تحرير بدران بدر جابر

٠عبلة محمد عثمان عبد الرسول

٠فهمي محمد فهمي فروخ

٠أحمد وليد محمد خشان

٠جمال إبراهيم سلامة الأتيمين

٠أحمد بشار جمعة أبو عليا

٠محمد عنان فوزي بشكار

٠إبراهيم سلطان إبراهيم زمر

٠عبد الرحمن أمجد جميل خضير

٠موعد عمر عبد الله الحاج

٠عصام مأمون محمد أبو دياب

٠ثائر أيوب رشيد ابو سارة

٠قاسم إياد محمد جعافرة

٠يوسف جمال عياد الهريمي

٠سعيد مزيد سعيد سليم

٠محمود محمد داود عليوات

٠فراس جهاد أحمد المقدسي

٠عبد العزيز محمد عبد العزيز عطاونة

٠فادي بسام محمد هندي

٠أسامه ناصر جبران عبده عطايه

٠أيهم علي عيسى جرادات

٠آدم خليل إبراهيم هدرة

٠ليث محمد ناجي كميل