خالد القدومي: العدو انهزم هزيمة واضحة وغير مسبوقة

العالم - خاص بالعالم



وفي حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية أوضح خالد القدومي أن مشهد الانتصار الذي اصرت المقاومة الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام ان يكون بتوقيع وامضاء المقاومة وقيادة كتاب عزالدين القسام حيث ان القوائم تسلم في الوقت الذي ترى فيه المقاومة مناسب اعلان الاستلام والتسليم يكون بالامضاء وموثق بالكاميرا عناصر المقاومة اشرفت على كل دقيقة وعلى كل تفاصيل هذا الانتصار وهذا الاستلام والتسليم هذه التفاصيل مهمة تدل على حاله من الانتصار العملية والمعنوية والروحية لهؤلاء المجاهدين العظام ثم الى مشهد الالتحام ما بين شعبنا الفلسطيني العظيم والجنود الابطال من كتائب عز الدين القسام والمقاومة الفلسطينية الى ساعة الاحتفال بالنصر كيف رتبوا هذا المشهد كيف ان الاحداث كانت منظمة وهذا الذي يؤرق العدو الصهيوني.







وأضاف: خطاب الانتصار لقيادة الحركة السياسية في حركة حماس الذي قدمه خليل الحية ومن الميدان ألقاه الناطق العسكري ابو عبيدة وهو كان الخطاب الثلاثين في اثناء الحرب بذات الروح والانطلاقة والقوة والمفاهيم والمضامين من ايمان وسياسة وعسكر وتفاصيل وخلاصات تعطي في النهاية بان النصر هو نصر لشعبنا الفلسطيني وأن حماس والمقاومة الفلسطينية انتصرت و"إسرائيل" انهزمت.

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ولفت ان السابع من اكتوبر هو انجاز مهم جدا ولأول مرة يتبلور محور المقاومة بشكل محسوس في المنطقة وفي فلسطين بالذات هو بسبب طوفان الاقصى قبل ذلك كان هناك حديث عن محور المقاومة وعن فكرة المقاومة ومدرسه المقاومة الى ان طوفان الاقصى.







احد انجازات طوفان الاقصى العظيمة اشتراك واندماج الدم الايراني واللبناني والعراقي واليمني والسوري مع الدم الفلسطيني.



ونوه هذه الشراكة من كافة محور المقاومة اقتضت قرارا سياسيا وعسكريا شجاعا من الاشقاء في في محور المقاومة وعلى راسهم الجمهورية الاسلامية في ايران و الى سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله رحمه الله في لبنان وفي اليمن حيث ترفع لهم القبعة في كل مقام وفي العراق وبحكم انهم فعلا وقفوا الى جانبنا لكن هم ايضا هم شركاء فلذلك تم استهدافهم وضربهم ومحاصرتهم وخصوصا الجمهورية الاسلامية الايرانية لانهم اصروا على المفهوم والوقوف الى جانب الشعب المظلوم في غزة.



وأردف ولو لم تكن المقاومة حاضرة في الميدان لكن الدور وكما قال سماحة السيد في خطاباته رحمه الله كان الدور سيكون على بيروت وعلى المنطقة بأكملها على كل عواصم الامة العربية والاسلامية.