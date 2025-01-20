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مقتل أحد قادة الأكراد في شمال سوريا وتعقيد المعادلات في المنطقة

مقتل أحد قادة الأكراد في شمال سوريا وتعقيد المعادلات في المنطقة
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

عُثر صباح اليوم الاثنين، وفقًا لما ذكر ما يسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان، على جثة القيادي في المجلس الوطني الكردي إسماعيل فتاح، مقتولاً في ظروف غامضة في بلدة القحطانية قرب مدينة القامشلي، شمال محافظة الحسكة شمال شرقي سورية.

العالم-سوریا

وأكد المرصد في تقرير له أن الجثة لوحظت عليها آثار تعذيب، دون معرفة الجهة المسؤولة عن اختطافه أو دوافع جريمة القتل. وكان "فتاح" يشغل عضوية محلية في منطقتي جل آغا وآليان.

وعثر على الجثة شرق القحطانية، على بعد خمسة كيلومترات شرق البلدة، حيث قُتل باستخدام أدوات حادة. وحول اختطافه، لم يصدر المجلس الوطني الكردي أي بيان رغم أهمية القضية، وذلك بسبب ورود معلومات حول خلافات متعلقة بها.

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كما اتهمت مصادر من ذويه ما تسمى "قوى الأمن الداخلي الكردية" (الأسايش) باختطافه مع سيارته.

يذكر أن "فتاح" كان مزارعًا يتمتع بوضع مادي جيد، حيث كان يمتلك نحو ألف هكتار من الأراضي في بعض السنوات. وحتى الوقت الحالي، لا توجد تفاصيل دقيقة حول ظروف اختطافه ومقتله.

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