بالفيديو..الاحتلال يقتل طفلا بدم بارد وسط مدينة رفح

العالم - فلسطين



هذا وقد أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين وسط انتهاك واضح لاتفاق وقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني على إعدام الطفل "زكريا حميد يحيى بربخ" قرب دوار العودة وسط مدينة رفح وقام باطلاق الرصاص على آخر حاول انتشال جثمانه.



وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

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