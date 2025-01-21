قائد الثورة: الطريق الوحيد لتقدم البلاد هو الاستفادة من قدرات القطاع الخاص

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ويسلط هذا المعرض الضوء على قدرات وإنجازات القطاع الخاص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعدات تصنيع الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، ومعدات وأدوات إصلاح الطائرات، والصناعات التعدينية والجيولوجية، وصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات، والصلب والألمنيوم.

وتم عرض الصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والصناعات البحرية وصناعة السجاد وصناعة المياه والكهرباء والصناعات النسيجية والمعدات الطبية والمستشفيات وإنتاج الأدوية ومعهد رويان للأبحاث والمنتجات الزراعية وتربية الحيوانات والحرف اليدوية والسياحة.

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وخلال هذه الزيارة، أبدت شركات القطاع الخاص المختلفة مخاوفها وشكواها بشأن المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الخاص.

من جانبه أكد قائد الثورة الاسلامية للوزراء الحاضرين في المعرض قائلا: يجب على الحكومة والمسؤولين الحكوميين أن يفعلوا شيئا لمعالجة شكاوى القطاع الخاص، يجب حلها لأن تقدم البلاد يعتمد على إعطاء مساحة للقطاع الخاص، والطريق الوحيد لتقدم البلاد هو الاستفادة من قدرات وإمكانات القطاع الخاص.

وقال سماحته أيضا فيما يخص قطاع صناعة الماء والكهرباء، بعد توضيحات وزير الطاقة بشأن إزالة الاختلالات في قطاع الكهرباء: "هذه كلمات جيدة وصحيحة، ولكن يجب وضعها موضع التنفيذ لأن قضية الاختلالات وتداعياتها كانت مطروحة منذ عدة سنوات ولكن لم نصل ال للنقطة المنشودة ولا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.

وفيما يخص شكاوى شركات القطاع الخاص بشأن عملية الترخيص الطويلة والمعقدة قال آية الله خامنئي : إن قضية التراخيص هي قضية مهمة يجب على الحكومة والجهات المسؤولة أن توليها تفكيرا أساسيا من أجل إزالة العقبات أمام الإصدار السريع للتراخيص.