حماس تدعو للنفير العام ضد العدوان الإسرائيلي على جنين

العالم - فلسطين

وفي اليوم الثاني من العدوان، دفع جيش الاحتلال بتعزيرات عسكرية إلى جنين، فيما دمرت الجرافات الإسرائيلية الشوارع بالقرب من مستشفى ابن سينا، ومدخل مستشفى جنين الحكومي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها حتى اللحظة عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة 40 آخرين وسط اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين، فيما استشهد شاب من مخيم جنين برصاص قوات الاحتلال في قرية تعنك غربي المحافظة.

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