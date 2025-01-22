الشيخ أحمد القطان: انتصرنا في غزة ولبنان وسننتصر في كل فلسطين

العالم - لبنان

واضاف الشيخ القطان في حديث له الاربعاء، ان “الله (عز وجل) أعطى اهل غزة ما تمنوا بصبرهم على ما قام به العدو الاسرائيلي من قتل وإجرام ومجازر وإبادات جماعية”، وأن "من حق الأمة الإسلامية والعربية أن تحتفل اليوم بهذا النصر المؤزر لأهلنا وإخواننا الصابرين الصامدين”.

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وأضاف الشيخ القطان “طوبى للقيادات السياسية والعسكرية والروحية، طوبى لكل الشهداء من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله تعالى”.

واكد: “نحن في لبنان أيضا انتصرنا على هذا العدو بثباتنا وصبرنا وصمودنا وبلحمتنا الوطنية والإسلامية”.

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وتابع الشيخ القطان “أهلنا في غزة استطاعوا بلحمتهم وصبرهم وجهادهم أن يلقنوا العدو الدروس”، وحيا “كل التحيات لمن ساند غزة من كل الدول والأحزاب والشخصيات وكل مؤمن على وجه هذه الأرض وقف مع لبنان وغزة والمجاهدين في كل مكان”.

واكد: “كما انتصرنا في غزة سننتصر في كل فلسطين، وسنعود فاتحين منتصرين وسنصلي في بيت المقدس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني