مدير مؤسسة الضمير يكشف موانع توثيق المؤسسات الدولية لجرائم الاحتلال

العالم - خاص العالم

واوضح علاء سكافي في حوار خاص لقناة العالم، ان المؤسسات الحقوقية كانت تعد التقارير والافادات والشهادات من الضحايا والشهود وتزويد كافة المؤسسات الدولية بهذه الحقائق والتقارير، مشيرا الى رفع تقارير عدة للوكالات الخاصة في الامم المتحدة وتم تقديم اكثر من مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية بالاضافة الى ان هناك تحرك من المؤسسات الحقوقية لدعم القضية امام محكمة العدل الدولية مع الدول التي تقدمت بها كجنوب افريقيا وبعض الدول التي انضمت لهذه القضية امام محكمة العدل الدولية.

اشار الى ان ما تم رصده وتوثيقه هو من خلال المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وبعض الجهات العاملة في الراضي الفلسطينية بشكل جزئي وليس بشكل كلي ولجميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت.

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وبين سكافي ان المؤسسات الاغاثية والانسانية يتم حثها والضغط عليها لتزويد قطاع غزة بالمساعدات كون القطاع اصبح منطقة منكوبة وهناك ضرورة لتدخل هذه المؤسسات والوكالات المعنية بحقوق الانسان ووكالات الاغاثة في الامم المتحدة.

واكد ان مؤسسة ضمير لحقوق الانسان عملت منذ اللحظات الاولى لاعتقال المواطنين من قطاع غزة وكشف عن مصير المفقودين لدى قوات الاحتلال الذي ارتكب جريمة الاخفاء القسري بحق المعتقلين الفلسطينيين وتم نقلهم الى معسكرات الجيش الاسرائيلي ولم يتم اطلاع الجهات الحقوقية في الداخل المحتل او حتى الدولية بما في ذلك اللجنة الدولية التابعة للصليب الاحمر الذي لم تتمكن من زيارة هذه المراكز.

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