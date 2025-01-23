بالفيديو.. ترامب يهدد بفرض عقوبات على موسكو اذا لم تنهي الحرب

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بفرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا ودعا الكرملين إلى إنهاء الصراع.

حيق قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب "أوقفوا هذه الحرب السخيفة! لن يزداد الأمر إلا سوءا.إذا لم نتوصل لاتفاق، وقريبا، ليس لدي خيار آخر إلا فرض ضرائب ورسوم وعقوبات باهظة على أي شيء تبيعه روسيا إلى الولايات المتحدة ودول أخرى مشاركة".

هذا فيما قال ترامب في وقت سابق إنه يرغب في التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل إنهاء الصراع.

في المقابل فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بالفعل العديد من الإجراءات العقابية على روسيا وساسة ورجال أعمال وأفراد عسكريين روس منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير عام ألفين واثنين وعشرين.ولم يتضح ما هي العقوبات الإضافية التي قد يفرضها ترامب.

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يأتي ذلك فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى نشر قوات أوروبية لا يقل عديدها عن 200 ألف عسكري لضمان أمن أوكرانيا وتفادي غزو جديد في حال التوصل إلى هدنة مع روسيا.

حيث اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ان "200 ألف هو حد أدنى. إنه حد أدنى، وإلا فهي لا تعني شيئا'.



في هذا السياق قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته تدرس أيضا مسألة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد من الجهد لدعم أوكرانيا.

حيق قال دونالد ترامب "نتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسنتحدث مع الرئيس الروسي بوتين قريبا جدا وسننظر في الأمر وهناك ضغط على الرئيس الصيني شي جين بينغ في مكالمة هاتفية للتدخل لوقف حرب أوكرانيا، لكن شي لم يفعل الكثير في هذا الصدد. لديه الكثير من القوة، مثلنا لدينا الكثير من القوة. قلت يجب أن تحسم الأمر. لقد ناقشنا المسألة".

هذا وقبل تنصيبه رئيسا، تعهد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا فور توليه منصبه، مما أثار تكهنات بأنه سيستخدم المساعدات الأميركية لإجبار كييف على تقديم تنازلات لروسيا.